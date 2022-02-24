Луганск, 24 февраля, 2022, 09:42 — ИА Регнум. По случаю начала российской военной спецоперации глава ЛНР Леонид Пасечник призвал к спокойствию единомышленников на Украине. Его слова 24 февраля цитирует телеграм-канал «Донбасс решает».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«На той стороне нас ждут наши единомышленники, им нечего бояться», — пояснил Пасечник.

Говоря про единомышленников на Украине он также пояснил:

«Мы за них боролись восемь лет, чтобы им жилось спокойно, чтобы они могли разговаривать на русском языке, но это у нас не получилось. Теперь, я думаю, у нас все получится и все будет хорошо».

Напомним, сегодня, 24 февраля, ВС России начали специальную военную операцию по защите Донбасса. Редакция ИА REGNUM ведет прямую трансляцию о происходящем на Украине.

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