Анкара, 24 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созывает экстренное заседание по безопасности из-за ситуации на Украине, сообщает газета Sabah.

Александр Горбаруков @ ИА REGNUM Эрдоган

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Ранее посольство Украины в Турции выступило с призывом к Анкаре оказать поддержку Киеву «в это трудное время».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.