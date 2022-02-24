Ташкент, 24 февраля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В МВД и Генпрокуратуре Узбекистана появятся спецотделы по борьбе с хищениями земли, также планируется усовершенствовать судебную практику в этом направлении. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на постановление президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Флаг Узбекистана

Согласно документу, в составе Генеральной прокуратуры будет создано управление по предупреждению хищений земельных ресурсов, состоящее из восьми штатных единиц, в прокуратурах Каракалпакии, областей и Ташкента — отделы по предупреждению хищений земельных ресурсов, состоящие в общей сложности из 56 сотрудников.

«Кроме того, для повышения эффективности оперативно-разыскной деятельности по выявлению фактов нарушения законодательства о земле будут образованы отдел по борьбе с хищениями земельных ресурсов в структуре оперативно-разыскного департамента министерства внутренних дел, в территориальных оперативно-разыскных службах — подразделения по борьбе с хищениями земельных ресурсов. Общий штат новых структур составит 73 сотрудника», — сообщает издание.

Также, Верховному суду Узбекистана поручено до 1 апреля 2022 года обобщить практику рассмотрения дел, связанных со сносом зданий и сооружений, самовольно построенных на земельных участках, предоставить судам рекомендации, необходимые для формирования единой практики рассмотрения дел данной категории.