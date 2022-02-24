Владивосток, 24 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке в 2022 году фонд капремонта отремонтирует 208 многоэтажных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

ИА REGNUM Неработающий лифт

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В 69 домах перестелят кровлю, в пяти — обновят фасады, в 117 домах заменят лифты, в семи отремонтируют систему горячего водоснабжения, в восьми — холодного, в четырех — канализацию, в десяти — систему отопления, в 12 домах заменят электрику.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд капительного ремонта в Приморье столкнулся с проблемой отсутствия подрядчиков — речь идет о работах в домах, имеющих историческую ценность.