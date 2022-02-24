Нью-Йорк, США, 24 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Россия ведёт борьбу против захватившей власть в Киеве хунты, а не против народа Украины. Об этом в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое было инициировано Украиной, заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

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«Мы не производим агрессию против украинского народа, а против той хунты, которая захватила власть в Киеве», — указал российский дипломат, отвечая на слова своего украинского коллеги Сергея Кислицы, обратившегося к Небензе с просьбой призвать Кремль «прекратить агрессию» в отношении Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица на экстренном заседании Совбеза организации заявил, что президент России Владимир Путин «объявил Украине войну». Кислица попросил российского коллегу Василия Небензю подтвердить, что войска «не бомбят украинские города», и призвал «остановить агрессию».

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин после просьб руководства Донецкой и Луганской Народных Республик о военной помощи объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

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