Кишинёв, 24 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Часть молдавских дипломатов и членов их семей эвакуированы из посольства в Киеве и консульства в Одессе. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ).

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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В ведомстве отметили, что эвакуирована «незначительная» часть дипломатических работников. В МИДЕИ также призывают молдавских граждан покинуть территорию Украины и отказаться от посещения этой страны.

Для граждан Молдавии на Украине начала работать горячая линия.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду в связи с обострением ситуации на Украине созвала утром 24 февраля заседание Высшего совета безопасности.