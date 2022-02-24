Правительство Британии пригрозило России «серьёзными издержками»
Лондон, 24 февраля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Серьёзными издержками обернётся для России военная операция на Украине, заявил официальный представитель правительства Великобритании. Его слова приводит 24 февраля агентство PA.
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Он отметил, что Лондон проверяет сообщения «о дальнейшем российском вторжении на Украину». Для этого ведётся тесная работа с союзниками.
«Любое такое действие было бы огромной стратегической ошибкой и привело бы к серьёзным издержкам», — подчеркнул представитель британского правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Британии Бен Уоллес обвинил Россию в неприкрытой агрессии против Украины. Так он отреагировал на начало российской спецоперации в Донбассе, призванной защитить население Донецкой и Луганской Народных Республик.
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