Канберра, 24 февраля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. 24 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что его правительство приняло решение ввести новые санкции против России, после объявленного, по его словам, «акта агрессии» в отношении Украины. В Сенате Австралии уже поддержали решение исполнительной власти, передает телеканал Sky News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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В свою очередь сенатор от Лейбористской партии Австралии Кэти Галлахер заявила, что в условиях эскалации российско-украинской ситуации важно наличие двухпартийного консенсуса.

«Очевидно, что мы хотели бы, чтобы Россия отказалась от того поведения, которым они занимаются … Конечно, если правительство сочтет необходимыми дальнейшие санкции, то лейбористы готовы их поддержать», — заявила Галлахер в эфире Sky News.

Ее комментарии позвучали после того, как лидер ее партии Энтони Альбаниз солидаризировался с Моррисоном. Они оба призвали Россию отказаться от «агрессии» в отношении Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.