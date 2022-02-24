Вашингтон, 24 февраля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. О своих молитвах за Украину сообщил сенатор США от штата Массачусетс Эд Марки в Твиттере 24 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Это сфабрикованный конфликт, который может привести к огромным человеческим жертвам… Мы поддерживаем Украину. Мир объединился против Владимира Путина», — полагает сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.