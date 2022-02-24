Москва, , 09:34 — REGNUM Утром 24 февраля в аэропортах Москвы задержано и отменено почти 200 рейсов. Это 24 февраля следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Аэропорт Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

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Согласно этим данным, из аэропорта Домодедово отменено 75 рейсов и восемь задержано, из Шереметьево — 50 отменено и 16 задержано, и из Внуково — 14 отменено и 17 задержано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до конца нынешних суток приостановлены рейсы в аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи.