Киев, , 09:33 — REGNUM Официальный Бухарест рассматривает возможность экстренной эвакуации с территории Украины граждан Румынии. Об этом 24 февраля сообщает Румынское телевидение.

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По словам премьер-министра Румынии Николае Чукэ, в ближайшее время румынские власти «сделают все возможное для обеспечения безопасности проживающих на Украине румын». Предполагается, что в ближайшее время из Румынии в Черновицкую область, а также регионы Закарпатской области будут направлены автобусы и дополнительные пассажирские поезда, которые вывезут на историческую родину семьи этнических румын.

«Приоритетом Бухареста является защита наших граждан, где бы они не находились», — резюмировал, в частности, Н. Чукэ.

Напомним, ранее правительство Румынии осудило действия Российской Федерации по поддержке ДНР и ЛНР.