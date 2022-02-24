Москва, 24 февраля 2022, 09:33 — REGNUM Россию должна немедленно прекратить военную операцию против Украины. С таким заявлением сегодня, 24 февраля, выступил Евросоюз (ЕС).
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23 февраля на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь Антониу Гутерриш призвал президента России Владимира Путина «остановить солдат» от атаки на Украину и дать миру шанс.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент Владимир Путин заявил, что Россия начинает специальную военную операцию.
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