Санкт-Петербург, , 09:54 — REGNUM В Санкт-Петербурге оплатить парковочное место можно теперь и через единое приложение «Парковки России». Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Зона платной парковки в Петербурге Татьяна Титаева © ИА REGNUM

Санкт-Петербург и столицу Российской Федерации Москву теперь связывает и единое приложение для оплаты парковок. Такое новшество облегчит путешествия жителей двух городов, которые часто пользуются личным авто для передвижения.

«Идея сделать единое приложение «Парковки России», которое бы позволяло легко оплачивать парковочные сессии, показалась нам очень своевременной и отвечающей запросам автомобилистов, поэтому Петербург стал пилотным регионом, который протестировал и запустил приложение на своей территории», — заявил вице-губернатор Петербурге Максим Соколов.

Максим Соколов также отметил, что в Петербурге увеличивается количество способов, с помощью которых можно оплатить парковочное место. Приложение «Парковки России» увеличило их до шести. Сервис доступен на популярных платформах магазинов приложений на смартфонах. А его работоспособность уже проверили 900 человек.

Процедура оплаты достаточно проста. Прежде всего необходимо разрешить доступ к геолокации, а затем для регистрации ввести номер телефона в специальном окне. Водителю также нужно будет оставить данные о транспортном средстве в специальном разделе. Далее на карте выбирается парковка или вбивается её номер, что позволит «припарковать» авто. Услуга может быть отменена при необходимости.

Напомним, в городе до сих пор действует и приложение «Парковки Санкт‑Петербурга». Оплата услуг для авто также доступна с помощью паркомата, СМС-сообщения, сайта и сервисов банков. На сегодняшний день в Петербурге зона платной парковки реализована на 99 улицах Центрального района.

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