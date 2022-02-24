Уфа, 24 февраля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с автомобилем КамАЗ на трассе в Башкирии. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Petar Milošević Перед КамАЗом

Сообщается, что утром 24 февраля в Шаранском районе на 1 км автотрассы Шаран-Тюменяк столкнулись встречные автомобили «Лада Ларгус» и КамАЗ.

Отмечается, что в этом ДТП водитель легкового автомобиля получил не совместимые с жизнью травмы. Госпитализированы два пассажира автомобиля «Лада Ларгус». Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.