Канберра, 24 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз 24 февраля на срочной пресс-конференции назвал российскую специальную военную операцию на Украине «постыдным актом агрессии» и подтвердил свою поддержку народу Украины. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Orderinchaos Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз

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«Решение президента Путина начать вторжение на Украину в последние часы знаменует собой серьезный момент для человечества», — сказал Альбаниз в совместном заявлении с теневым министром иностранных дел Пенни Вонг.

«Все австралийцы поддерживают народ Украины и едины в осуждении позорного акта агрессии России», — добавил политик.

«Это нападение совершенно неспровоцированно и не имеет оправдания. Только Россия является агрессором, и только Россия несет ответственность за кровопролитие и страдания, которые последуют», — подчеркнул лидер оппозиции.

Альбаниз подчеркнул, что незамедлительно вступит в контакт с премьер-министром Скоттом Моррисоном для мониторинга ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.