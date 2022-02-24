Донецк, 24 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В связи с началом российской военной спецоперации сегодня, 24 февраля, преподаватель Донецкого национального университета Максим Газизов, рад тому обстоятельству, что теперь стреляют не по жителям Донбасса.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Донбассе

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«Наконец-то, когда в Донецке слышат стрельбу, мы понимаем, что это не по нам». «Жители Львова, Харькова, Днепропетровска, жители всей Украины, я понимаю ваши переживания, но, поверьте, вы не переживете и сотой доли того, что довелось пережить нам», — сказал он телеграм-каналу «Донбасс решает».

Напомним, после признания ЛНР и ДНР вооруженные формирования Украины с удвоенной силой возобновили обстрелы территорий республик. Удары стали наносить прицельно, с поражением стратегический объектов.

В ночь на 24 февраля боевиками была предпринята попытка захвата территории Луганской ДР. Для того, чтобы защитить граждан, руководство республик попросило Россию о военной помощи. Она последовала незамедлительно. Сразу после того, как российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, высокоточные удары были направлены по военным складам и базам на территории Украины.

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