Вашингтон, 24 февраля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Сенатор США от штата Миннесота Эми Клобушар выступила в поддержку «храброго народа Украины» в своем твиттере 24 февраля.

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«Предупреждения наших разведывательных источников были верны. Теперь должны быть быстрые санкции и последствия во всем мире», — пишет Клобушар.

Сенатор призывает США и весь мир объединиться в реакции на специальную операцию России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режим. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», оккупировать украинские территории Россия не намерена, сказал президент.