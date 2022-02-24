Киев, 24 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Бесплатный вход для всех желающих открыл метрополитен Киева. Об этом 24 февраля сообщает «Украинская правда».

Дарья Драй ИА REGNUM Метро

Уточняется, что о возможности бесплатно пройти в киевское метро постоянно объявляют в громкоговорителях на его станциях.

Также отмечается, что власти Украины наемрены использовать метро в качестве бомбоубежищ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольцпровел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.