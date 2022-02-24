Ташкент, 24 февраля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Ташкенте 23 февраля состоялась конференция спецпредставителей Европейского союза и стран Центральной Азии по Афганистану. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Афганистан

Участники мероприятия обсудили международные и региональные усилия по мирному разрешению афганского кризиса, активному вовлечению Афганистана в региональные интеграционные процессы, экономическому восстановлению страны и реализации на её территории различных инфраструктурных проектов. Также стороны, отметив свою обеспокоенность тяжелой гуманитарной ситуацией в Афганистане, призвали другие государства оказать гуманитарную помощь народу этой страны.

В ходе встречи была подчёркнута необходимость выполнения новыми властями Афганистана взятых на себя обещаний и международных обязательств по созданию правительства на основе широкого представительства, соблюдению прав женщин и национальных меньшинств, а также недопущению превращения территории страны в прибежище для международных террористов.

«Спецпредставители выразили поддержку инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева о создании в городе Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба для доставки гуманитарной помощи Афганистану», — добавили в министерстве иностранных дел.

По итогам мероприятия принято совместное заявление.