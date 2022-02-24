Анадырь, 24 февраля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Чукотка 24 февраля находится под действием мощного циклона — на всём восточном побережье округа будет сохраняться штормовой ветер до 30−40 м/с с сильной метелью.

Goodfon.ru Метель

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«В приоритете безопасность жителей и в особенности детей. Поэтому прошу принимать решение о занятиях в школах и детских садах в соответствии с погодными условиями.

До улучшения погоды приостановлены авиарейсы.

Коммунальные службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности для защиты жителей и ключевых объектов инфраструктуры», — написал в соцсетях губернатор округа Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 24 февраля ожидается непогода — сильный ветер и осадки.