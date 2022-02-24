В Челябинской области количество больных COVID-19 упало ниже 40 тыс
Челябинск, 24 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 исцелились ещё 5088 человек. Эти данные 24 февраля приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе выздоровели 224 027 пациентов. А с начала пандемии выявили 271 725 носителей коронавируса.
Число больных COVID-19 снова снизилось и составляет уже 39 494 человека. А скончались от ковида ещё 24 гражданина.