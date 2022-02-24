Сочи, Краснодарский край, 24 февраля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме на фоне закрытия остальных аэропортов Юга России, сообщили в региональном оперативном штабе 24 февраля.

Alexander V. Solomin Аэропорт Сочи

«Решением авиационных властей РФ полеты в ряд аэропортов юга России, в том числе Краснодар и Анапу, временно приостановлены до 03:45 2 марта», — говорится в сообщении регионального оперштаба.

Решение принято в связи с тем, что зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорт Сочи продолжает работу в обычном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону («Платов»), Краснодара («Пашковский»), Анапы («Витязево»), Элисты, Геленджика, Белгорода, Ставрополя, Брянска, Курска, Орла, Симферополя и Воронежа.