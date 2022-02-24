Ростов-на-Дону, , 09:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил на состоявшемся утром 24 февраля заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций РФ о том, что в регионе продолжает действовать режим ЧС. Речь шла о работе всех уровней власти по обеспечению приёма и размещения беженцев из Донбасса.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Напоминаю, мы продолжаем работать в режиме чрезвычайной ситуации, ничего не поменялось. Важно по-прежнему действовать в полном и чётком взаимодействии», — приводит словам главы региона пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что режим ЧС в Ростовской области был введён утром 19 февраля в связи с наплывом беженцев из Донбасса.