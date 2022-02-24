Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Военной операции на Украине можно было избежать, считает американский политический деятель, офицер ВВС США в запасе, бывший член Палаты представителей Талси Габбард. Об этом она пишет в Твиттере 24 февраля.

Тулси Габбард AFGE

Следите за развитием событий в трансляции: «Специальная военная операция России по просьбе ДНР и ЛНР — трансляция»

«Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена/НАТО просто признала законные опасения России по поводу безопасности в связи со вступлением Украины в НАТО», — уверена Габбард.

Она подчеркивает, что опасения Москвы были связаны с тем, что вступление Украины в НАТО означало бы присутствие сил США/НАТО прямо на границе с Россией.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.