Берлин, 24 февраля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает 24 февраля пресс-служба правительства ФРГ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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В ходе телефонного разговора Шольц заявил Зеленскому о солидарности с Украиной.

Ранее президент США Джо Байден во время телефонных переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поддержать Украину в условиях военной операции России.