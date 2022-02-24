Берлин, , 09:23 — REGNUM По мнению канцлера ФРГ Олафа Штольца, начало Россией специальной военной операции на Украине якобы является «вопиющим нарушением международного права». Его слова 24 февраля приводит телеканал N24.

Канцлер Германии Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Канцлер Шольц называет нападение России на Украину «вопиющим нарушением международного права», — говорится в сообщении.

Также немецкий канцлер отметил, что это «ужасный день» для Украины и «темный день» для Европы и выразил солидарность с Украиной.

Кроме того, Шольц призвал Россию прекратить военную операцию на Украине и добавил, что Берлин согласует свои действия с партнерами в рамках т.н. «Большой семерки» (G7), НАТО и ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Санду созвала Высший совет безопасности.