Шольц назвал действия России «вопиющим нарушением международного права»
Берлин, 24 февраля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. По мнению канцлера ФРГ Олафа Шольца, начало Россией специальной военной операции на Украине якобы является «вопиющим нарушением международного права». Его слова 24 февраля приводит телеканал N24.
Следите за развитием событий в трансляции: «Россия начала специальную военную операцию — трансляция»
"Канцлер Шольц называет нападение России на Украину «вопиющим нарушением международного права», — говорится в сообщении.
Также немецкий канцлер отметил, что это «ужасный день» для Украины и «темный день» для Европы и выразил солидарность с Украиной.
Кроме того, Шольц призвал Россию прекратить военную операцию на Украине и добавил, что Берлин согласует свои действия с партнерами в рамках т.н. «Большой семерки» (G7), НАТО и ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Майя Сандусозвала Высший совет безопасности.