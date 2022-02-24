Оренбург, , 09:23 — REGNUM В городе Бугуруслане Оренбургской области осужден местный житель, который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд

В конце июня 2021 года пьяный мужчина управлял машиной, передвигаясь при этом по улицам города. В 2019 году он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.

Суд приговорил оренбуржца к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами в течение двух лет и десяти месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.