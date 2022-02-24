Тольятти, Самарская область, , 09:28 — REGNUM Мужчину заподозрили в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в Тольятти. Об этом 24 февраля сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Жестокое обращение с детьми Pixabay.com

По версии сотрудников правоохранительных органов, в феврале 2022 года ранее судимый за имущественное преступление и незаконный оборот наркотиков безработный мужчина 1974 года рождения причинил побои и угрожал убийством своим несовершеннолетним детям.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних оказали подросткам необходимую помощь. Сейчас детям ничего не угрожает, они были помещены в реабилитационный центр города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области организовали «горячую линию» по фактам насилия в школах.