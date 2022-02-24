Курск, , 09:22 — REGNUM Работа аэропорта Курск приостановлена с 24 февраля до 2 марта 03:45 по московскому времени. Как сообщает ИА REGNUM, такое решение принято в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

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Пассажирам ближайших рейсов и встречающим рекомендуют не прибывать в аэропорты. Изменения в расписании следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний и их социальных сетях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также приостановлена деятельность аэропортов Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Воронеж, Симферополь.