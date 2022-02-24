Москва, 24 февраля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Решение о начале спецоперации в Донбассе вынужденное. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 февраля, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Неверов

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«Решение, принятое президентом — вынужденное. Это не только помощь, попросившим о ней ДНР И ЛНР, это в первую очередь решение вопроса безопасности Российской Федерации и наших граждан», — отметил Неверов.

То, что Украину накачивают оружием, инструкторами, создают там военную инфраструктуру НАТО очевидно направлено против России, а ежедневные действия со стороны ВСУ обязывают РФ отреагировать и сделать превентивные шаги.

«Если на сцене висит ружьё, оно обязательно выстрелит, и ожидание этого выстрела было бы преступно по отношению к безопасности России», — заключил Неверов.

Россия по просьбе ДНР и ДНР начала спецоперацию в Донбассе.