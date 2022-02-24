Москва, , 09:22 — REGNUM Данные зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолёте не соответствует действительности. Об этом сегодня, 24 февраля, заявили в Минобороны России.

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24 февраля 12 российских аэропортов, включая Ростов-на-Дону, Краснодар и Симферополь, приостановили работу из-за начала Россией военной спецоперации на Украине.

Ограничения на авиаперевозки российских аэропортов южного направления действуют до 2 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начинает специальную военную операцию, заявил в обращении к нации 24 февраля президент Владимир Путин.

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