Канберра, 24 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. В связи с началом «военных действий» на территории обширных частей Украины после того, как российские войска «перешли в наступление», 24 февраля федеральное правительство Австралии постановило принять дополнительные санкции против Российской Федерации. Об этом 24 февраля сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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В настоящее время непонятно, какие конкретно российские граждане попадают под ограничения, однако журналисты пишут, что речь идет о «ближнем круге Путина».

В свою очередь в ходе срочной пресс-конференции премьер-министр Австралии Скотт Моррисон признал, что Канберра бессильна побудить Кремль отказаться от агрессивной войны, добавив, что санкции против олигархов не способны остановить боевые действия.

«Санкции нацелены на их финансовые интересы, они не позволяют им путешествовать, они мешают им перемещать деньги», — сказал Моррисон, описывая, как пострадает российская элита.

По словам Моррисона, австралийские санкции вступят в силу в конце марта, что даст австралийским предприятиям время для принятия соответствующих мер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.