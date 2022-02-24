Берлин, , 09:21 — REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил солидарность с Украиной на фоне начавшейся 24 февраля военной операции России, об этом он написал 24 февраля на своей странице в Twitter.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

Ранее российский президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

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По его словам, военная операция России стала «вопиющим нарушением международного права». Он добавил, Германия решительно осудила «безрассудный» шаг президента России Владимира Путина.

«Мы солидарны с Украиной и ее народом», — отметил Шольц.

«Россия должна немедленно прекратить эту военную акцию», — заявил немецкий лидер.

Он уточнил, что в рамках G7, НАТО и ЕС страны Запада будут тесно координировать свои действия.

«Это ужасный день для Украины и черный день для Европы», — заключил канцлер ФРГ.