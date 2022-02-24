Москва, 24 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже на всех рынках приостановлены. Об этом 24 февраля говорится в сообщении торговой площадки.

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«Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

При этом ранее после открытия торгов российский рынок акций и рубль снизились до установленных Московской биржей границ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают российским подразделениями никакого сопротивления.