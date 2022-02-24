Джакарта, 24 февраля, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Вододо заявил, что необходимо продолжать помогать народу Мьянмы. Об этом глава государства написал в Twitter.

Kremlin.ru Джоко Видодо

«Мы не должны уставать продолжать помогать народу Мьянмы. Вместе мы точно сможем помочь. Мьянма имеет право на мир, процветание и демократию. Мы должны помочь найти справедливое решение для народа Мьянмы. Больше нельзя откладывать», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, академики из Университета Генерала Судирмана заявили, что председательство Индонезии в G20 в разгар пандемии COVID-19 доказывает хорошую экономическую устойчивость Индонезии к кризису.