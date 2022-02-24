Канберра, , 09:24 — REGNUM Австралийский рынок акций потерял миллиарды долларов на ранних торгах, поскольку инвесторы столкнулись с «полномасштабным вторжением» России в Украину и конвертируют активы в более безопасные инструменты. Об этом 24 февраля сообщил телеканал Nine News.

Паника на бирже Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на полдень 24 февраля индекс S&P/ASX 200 снизился более чем на 1,8%, или 208 пунктов, до 6997,90 пункта — самого низкого уровня с конца января. По совокупной оценке, австралийские инвесторы потеряли 58 миллиардов долларов.

Среди компаний заметные потери пришлись на Magellan Financial Group (снижение на 10,47%), Zip Co (снижение на 8,62%) и TPG Telecom (снижение на 6,90%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава России Владимир Путин в своём обращении пояснил, что военная спецоперация России направлена на защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима. Россия при этом не намерена оккупировать украинские территории, отметил он.