Ростов-на-Дону, , 09:18 — REGNUM Заявление об увольнение по собственному желанию подал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев, занимавший этот пост с ноября 2010 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 24 февраля.

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«Сергей Бондарев уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал 22 февраля», — сказано в сообщении.

На этом посту Бондарев курировал вопросы здравоохранения, социальной сферы, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, семейной политики, занятости населения, оказания содействия переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Исполнять эти обязанности временно доверено заместителю донского губернатора Артёму Хохлову.