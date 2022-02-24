Москва, , 09:32 — REGNUM Сбербанк предлагает пользователям онлайн-приложения купить доллар США за 100,07 рубля, а евро — за 111,96 рубля. Таковы данные на 24 февраля.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По данным на 09:20 мск, Сбербанк готов продать американскую валюту за 100,07 рубля, купить — за 83,76 рубля. Европейскую валюту — продать за 111,96 рубля, купить — за 90,7 рубля.

По состоянию на 08:47 доллар предлагался к продаже по 101,8 рубля, за него банк предлагал 84,25 рубля. Курс евро составлял 115,84 рубля и 93 рубля соответственно.

В других российских банках наблюдаются не столь высокие цены. «Альфа-банк» предлагает доллар и евро за 93,03 рубля и 104,17 рубля соответственно. Продажа возможна за 89,53 и 100,67 рубля соответственно.

Банк «Тинькофф» предлагает доллар за 86,2 рубля, евро — за 97,6 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, курсы валют меняются на фоне начавшейся в Донбассе специальной военной операции России. О ней объявил президент РФ Владимир Путин.

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