Санкт-Петербург, , 09:18 — REGNUM Родильный дом №16 и больница Святой Ольги в Санкт-Петербурге вернулись к плановому оказанию медицинской помощи после работы с коронавирусными больными. Об этом 24 февраля сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга.

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«Таким образом, оба учреждения возвращаются к обычной работе», — пояснили в комздраве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на фоне снижения заболеваемости ковидом, в Петербурге с 23 февраля выведены из инфекционных 42 койки в родильном доме №16 на Малой Балканской улице, где лечились от коронавируса инфицированные роженицы и 251 койка в детской городской больнице им. Святой Ольги на Земледельческой улице, где получали лечение от ковида несовершеннолетние.

Отметим также, что количество больных в амбулаторном звене с ОРВИ и коронавирусной инфекцией снизилось до 201 тыс. человек.

«На пике пятой волны этот показатель был более 290 тысяч», — уточнили в комздраве.

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