Ташкент, 24 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Пассажиры рейса HY-9825, следовавшего по маршруту Наманган — Краснодар, не смогли прилететь в пункт назначения, передаёт 24 февраля корреспондент ИА REGNUM.

AlexandrVe Самолет

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Как сообщает АО Uzbekistan Airways, авиалайнер вынужденно возвратился в международный аэропорт Намангана.

«В связи с закрытием воздушного пространства для полётов гражданских самолётов в Ростовской области, 24 февраля 2022 года рейс HY-9825 по маршруту Наманган — Краснодар вынужденно возвращается в международный аэропорт Намангана», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что пассажиры отменённого рейса имеют права на бесплатное перебронирование авиабилета или возврат стоимости без удержания.