Калуга, 24 февраля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Международном аэропорту Калуги 24 февраля с целью безопасности отменили вылет самолета в Краснодар. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный аэропорт «Калуга»

«Отменен рейс в Краснодар. В авиакомпании сообщили, что рейс А4 403 Краснодар-Калуга отменяется на 24 февраля в связи с закрытием южного пространства. Аэропорт в Калуге продолжает работать в штатном режиме», — отметили в пресс-службе калужской воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с началом российской военной спецоперации Росавиация известила о временном ограничении полётов ряд аэропортов на юге России.