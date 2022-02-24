Кишинёв, 24 февраля 2022, 09:14 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду созвала Высший совет безопасности утром 24 февраля. Об этом сообщает телеканал Jurnal.
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По данным журналистов, заседание началось в 08:00 (09:00 мск). Обсуждать будут обострение ситуации на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. Он призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивление Российской армии.
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