Кишинёв, 24 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Президент Молдавии Майя Санду созвала Высший совет безопасности утром 24 февраля. Об этом сообщает телеканал Jurnal.

European People's Party Майя Санду

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По данным журналистов, заседание началось в 08:00 (09:00 мск). Обсуждать будут обострение ситуации на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил, что на Украине началась военная операция. Он призвал военнослужащих ВСУ не оказывать сопротивление Российской армии.