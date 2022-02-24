Москва, 24 февраля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины подавлены в ходе специальной военной операции. Об этом 24 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», — приводит сообщение российского оборонного ведомства РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Нидерландов осудили военную операцию России на Украине.