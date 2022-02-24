Амстердам, 24 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Власти Нидерландов осудили военную операцию России на Украине, находятся в тесном контакте с ЕС и НАТО по этому вопросу. Об этом 24 февраля заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

(сс) hanspetersmits Нидерланды

«Нидерланды решительно осуждают нападение России на Украину. Мы находимся в тесном контакте с ЕС/НАТО и другими союзниками. Наши мысли с украинским народом», — написал он в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия начала в Донбассе специальную военную операцию. О ней утром в экстренном обращении к гражданам страны объявил президент Владимир Путин.