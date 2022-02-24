Пермь, 24 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Пермский аэропорт «Большое Савино» заявил об отмене нескольких рейсов на юг России. Причиной стали военные действия в Донбассе.

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«Решением авиационных властей РФ полеты над территорией юга России временно приостановлены. Зона для полётов признана небезопасной для гражданских воздушных судов», — отметил пресс-секретарь Международного аэропорта «Пермь» Евгений Кузнецов в телеграм-канале.

Самолету, следующему по маршруту Пермь — Ростов-на-Дону, пришлось приземлиться в аэропорту Саратова. Лайнер, начавший путь по маршруту Пермь — Стамбул, вернулся в аэропорт «Большое Савино».

Напомним, 24 февраля в Донбассе началась военная операция. На Украине введено военное положение. Росавиация объявила о приостановке полетов в ряд аэропортов на юге России.