Уфа, 24 февраля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Памятник командиру эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка Мусе Гарееву предложили установить на бульваре Славы в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Ivan Dubasov Звезда Героя Советского Союза

Данный вопрос рассматривался на совещании по организации и проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.

Сообщается, что основные юбилейные мероприятия пройдут 8 июля на малой родине героя в Илишевском районе, а 9 июля — в Уфе. К этой дате планируется благоустроить памятники, мемориальные сооружения и объекты, увековечивающие его память. Так, в Уфимском государственном авиационном техническом университете планируют реконструировать постамент с самолётом Миг-19, который 7 мая 1974 года открывал сам Муса Гареев.

В текущем году также намерены благоустроить бульвар Славы и сквер имени Мусы Гареева в Уфе. На это планируется направить 52 млн рублей, в том числе 49 млн рублей будет направлено из средств федерального бюджета. Исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев предложил установить на бульваре Славы большой памятник Мусе Гарееву. Глава республики Радий Хабиров отметил, что этот монумент очень актуален для Уфы. Сообщается, что памятник прославленному лётчику поставят и на малой родине Мусы Гареева в Илишевском районе за счёт средств благотворительного фонда муниципального образования.«Идея установки на бульваре Славы большого памятника нашему прославленному герою Мусе Гарееву очень актуальна. Мы, безусловно, посоветуемся с людьми, проведём совещание с архитекторами по этому вопросу. Что касается празднования юбилея, мы договорились, что основные мероприятия проведем 9 июля. Организуем их на достойном, традиционно высоком уровне»,— приводит пресс-служба слова Хабирова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в 2024 году намерены начать капитальный ремонт школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева.