Ростов-на-Дону, 24 февраля 2022, 09:08 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) корреспонденту ИА REGNUM рассказали о возвращении туристов из-за рубежа.
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По словам собеседника, туристы могут вернуться домой через другие аэропорты России, затем добраться наземным транспортом. За более точной информацией советуют обращаться в авиакомпании.
ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время не работают аэропорты юга России, а также Белгорода, Воронежа и другие.
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