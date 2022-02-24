Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) корреспонденту ИА REGNUM рассказали о возвращении туристов из-за рубежа.

Аэропорт «Платов» Екатерина Булатова © ИА REGNUM

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По словам собеседника, туристы могут вернуться домой через другие аэропорты России, затем добраться наземным транспортом. За более точной информацией советуют обращаться в авиакомпании.

ИА REGNUM сообщало, что в настоящее время не работают аэропорты юга России, а также Белгорода, Воронежа и другие.

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