Москва, 24 февраля, 2022, 09:08 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 167 авиарейсов, сообщает 24 февраля сервис «Яндекс.Расписания».

Publicdomainpictures.net В аэропорту

По данным онлайн-табло на 9:00, во «Внуково» 20 рейсов задержано, десять отменено, в «Домодедово» восемь рейсов задержано, 63 отменено, в «Шереметьево» 17 задержано, 49 отменено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росавиация закрыла до 2 марта 12 аэропортов на юге России.